Reuters: Европа и Украина не согласны с частью предложений США по Украине

Европа и Украина не готовы принять некоторые предложения США по урегулированию российско-украинского конфликта. К такому выводу пришло агентство Reuters, сравнив два документа с параметрами сделки — рамочное предложение США и текст, составленный европейцами и украинцами по итогам переговоров 23 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Omar Havana / AP Фото: Omar Havana / AP

«Основные разногласия в двух текстах касаются последовательности решения вопросов, касающихся территорий, отмены санкций в отношении России, гарантий безопасности и численности вооруженных сил Украины»,— говорится в публикации Reuters.

По данным агентства, европейцы предлагают отложить решение территориального вопроса до тех пор, пока не будет заключено соглашение о прекращении огня. В документе не упоминается о признании контроля России над какими-либо территориями.

План США, в свою очередь, предполагает де-юре признание Крыма. Луганск, а также контролируемые РФ части Запорожья, Донецка и Херсона также предлагается оставить за Москвой.

Ранее в пятницу Reuters опубликовало текст документа, который, как утверждает агентство, спецпосланник Стив Уиткофф передал европейцам на переговорах в Париже 17 апреля.

Полный список предложений Дональда Трампа — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая