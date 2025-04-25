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Трамп о вине Украины, переговорах с РФ и статусе Крыма. Главное из интервью Time

Президент США Дональд Трамп дал интервью журналу Time, в котором назвал Украину виновной в развязывании военного конфликта с Россией. Господин Трамп признал невозможность завершить боевые действия за один день, но по-прежнему намерен положить им конец. Также он рассказал об отношениях с Ираном и прокомментировал возможность своего третьего срока. Главные высказывания — в подборке «Ъ».

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Об Украине

  • Переговоры по урегулированию конфликта на Украине проходят хорошо, стороны приближаются к сделке.
  • Мои слова о прекращении украинского конфликта за один день были фигурой речи, но я его закончу.
  • Не думаю, что Украина когда-либо вступит в НАТО.
  • Крым останется в составе России по итогам урегулирования.
  • Вина в начале конфликта лежит на Киеве и его стремлении вступить в НАТО.
  • США не ведут переговоры с Россией по каким-либо темам, кроме украинской.
  • Допускаю, что в случае урегулирования конфликта США смогут вести бизнес и с Россией, и с Украиной.

Об Иране

  • Готов к встречам с президентом и верховным лидером Ирана.
  • Я не останавливал Израиль от ударов по Ирану, но и не делал, чтобы было удобно.
  • США могут поддержать атаку Израиля на Иран, если Вашингтон не добьется сделки с Тегераном.
  • Думаю, мы можем заключить сделку без нападения.

О третьем сроке

  • Есть некоторые лазейки, но я не верю в их использование.
  • Я не шучу по поводу присоединения Гренландии и Канады к США.

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