Трамп о вине Украины, переговорах с РФ и статусе Крыма. Главное из интервью Time
Президент США Дональд Трамп дал интервью журналу Time, в котором назвал Украину виновной в развязывании военного конфликта с Россией. Господин Трамп признал невозможность завершить боевые действия за один день, но по-прежнему намерен положить им конец. Также он рассказал об отношениях с Ираном и прокомментировал возможность своего третьего срока. Главные высказывания — в подборке «Ъ».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Jacquelyn Martin / AP
Об Украине
- Переговоры по урегулированию конфликта на Украине проходят хорошо, стороны приближаются к сделке.
- Мои слова о прекращении украинского конфликта за один день были фигурой речи, но я его закончу.
- Не думаю, что Украина когда-либо вступит в НАТО.
- Крым останется в составе России по итогам урегулирования.
- Вина в начале конфликта лежит на Киеве и его стремлении вступить в НАТО.
- США не ведут переговоры с Россией по каким-либо темам, кроме украинской.
- Допускаю, что в случае урегулирования конфликта США смогут вести бизнес и с Россией, и с Украиной.
Об Иране
- Готов к встречам с президентом и верховным лидером Ирана.
- Я не останавливал Израиль от ударов по Ирану, но и не делал, чтобы было удобно.
- США могут поддержать атаку Израиля на Иран, если Вашингтон не добьется сделки с Тегераном.
- Думаю, мы можем заключить сделку без нападения.
О третьем сроке
- Есть некоторые лазейки, но я не верю в их использование.
- Я не шучу по поводу присоединения Гренландии и Канады к США.