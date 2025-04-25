Слуцкий объявил о начале избирательной кампании 2026 года

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, выступая на митинге-концерте в честь дня рождения своего предшественника Владимира Жириновского, заявил о начале избирательной кампании 2026 года. Речь лидера либерал-демократов опубликована в Telegram-канале партии.

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«Избирательная кампания 2026 года, когда мы будем избирать в том числе Государственную думу девятого созыва, сегодня стартует во всех регионах»,— заявил господин Слуцкий. Он подчеркнул, что ЛДПР «как никогда» является «единым организмом» и «единой партийной семьей»: «Вернем величие русским, заставим уважать Россию».

Напомним, в сентябре 2026 года пройдут выборы губернаторов и депутатов различных уровней, в том числе нового созыва Государственной думы. Формально избирательная кампания стартует только в июне 2026-го.

О том, как либерал-демократы рассказали студентам, как и почем стать депутатами,— в материале «Ъ» «Чемоданное наслоение».

Божена Иванова