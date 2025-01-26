Чемоданное наслоение

ЛДПР в конце прошлой недели по случаю Дня студента собрала молодых людей на жизнеутверждающую дискуссию в Госдуме. Начинающие партийцы поделились со сверстниками небогатым, но поучительным политическим опытом и заверили, что дорога в большую политику начинается с поисков самого себя — ну или нескольких чемоданов с наличными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов (слева) и председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов (слева) и председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ЛДПР, как единственная фракция, затеявшая в Думе мероприятие к Дню студента, получила 24 января в распоряжение целый Малый зал. А собравшимся там студентам достался целый вице-спикер — курирующий молодежную тему Борис Чернышов. «Сколько у меня времени?» — уточнил он регламент. «Вечность»,— заверили модераторы (очевидно, имея в виду, что в очереди на выступление — только «свои», партийные). «Помнится, у Базза Лайтиера было что-то про вечность…» — улыбнулся политик.

На самом деле герой «Истории игрушек» говорил про «бесконечность» (которая «не предел»), но общий тон господин Чернышов задал верно: в заготовленных выступлениях либерал-демократы предпочли конкретике общемотивационную риторику. «Хотелось бы пожелать вам, чтобы вас нельзя было поломать»,— напутствовал гостей и сам вице-спикер, продолжив тем самым полюбившийся ему «игрушечный» метафорический ряд.

«Бытует мнение, что для того, чтобы стать депутатом, нужны два чемодана черного нала и крыша в администрации,— многообещающе начал муниципальный депутат Борис Спирин, но сам же и развеял устойчивый миф.— На самом деле нужны три чемодана — с такой-то инфляцией!..»

Мифы мифами, продолжил депутат, но по-настоящему кандидату поможет только искренняя мотивация, причем не связанная с жаждой денег и власти.

Пример такого успеха призваны были явить сами младо-либерал-демократы. «В 2021 году я пришла в ЛДПР и не могла связать и двух слов! — самокритично призналась экс-кандидат в Мосгордуму Анна Севастьянова.— Кто бы мог подумать, что сегодня я смогу связать из них целое предложение?..» Девушка посоветовала сверстникам «игнорировать внешний шум», заверив, что истинное лидерство начинается «с веры в себя и свою идею».

Студенты рисковали так и остаться без твердых инструкций, но слово взял партийный политтехнолог Константин Мещеренков. «Когда говорили про чемоданы, забыли промежуточное звено в виде политтехнолога, который знает, как эти деньги освоить так, чтобы человека избрали»,— отрекламировал он коллег по цеху. Но попытаться избраться можно и без чемоданов, обнадежил эксперт молодежь. Прежде всего следует учитывать внедрение онлайн-голосования, что требует широкого присутствия кандидатов в интернете и новых медиа. «Есть кандидаты, которые провели 90% кампании в интернете и победили людей, которые ходили с газетами и клеили плакаты»,— сообщил господин Мещеряков, оговорившись, правда, что «пока таких прецедентов мало».

Следующий «мастхев» — это востребованный соцсетями хайп, то есть любая яркая повестка и моментальная реакция на происходящие события.

Впрочем, даже при выполнении двух этих пунктов победы не будет без четкого ответа на вопрос, который мучает всех избирателей: «А почему я должен выбрать этого человека?» Депутат для избирателя — это «окошко» к власти, и вполне логично, что через это «окошко» гражданин надеется что-нибудь для себя получить, следовало из слов технолога. «Поэтому помимо хайпа и яркости должно быть содержание: почему я должен его выбрать и что он мне в итоге отдаст, когда в следующие пять лет будет депутатом»,— подытожил он.

Впрочем, действующие депутаты, выступившие следом, секрета своего «содержания» студентам так и не раскрыли.

Григорий Лейба