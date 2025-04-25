За сутки в Белгородской области от атак ВСУ погиб один человек, двое ранены

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины обстреляли 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 112 боеприпасов и 95 беспилотников. В результате погибла мирная жительница, еще два человека пострадали. Повреждены 18 частных домов, храмовый комплекс, газовая труба, шесть автомобилей и трактор. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Алексеевским округом система ПВО сбила БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий.

В Белгороде обломки сбитого беспилотника повредили частный дом.

В Белгородском районе ВСУ атаковали поселок Октябрьский, села Красный Октябрь, Петровка, Черемошное и Щетиновка с помощью пяти боеприпасов и шести беспилотников. В селе Красный Октябрь дрон повредил хозпостройку, в селе Бессоновка — оборудование на территории сельскохозяйственного предприятия.

В Борисовском районе села Байцуры, Березовка, Хотмыжск и хутор Становое атаковали пять беспилотников, два из них подавлены. В селе Байцуры частично разрушена кровля частного дома. Ночью в селе Березовка взрывные устройства, сброшенные с беспилотника, повредили два частных дома и два легковых автомобиля.

В Валуйском округе 15 беспилотников атаковали поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Долгое, Соболевка и Сухарево. Семь БПЛА были подавлены и уничтожены системой ПВО. В поселке Уразово FPV-дрон повредил частный дом и линию электропередачи. В Сухареве вечером из-за атак дронов сгорел храмовый комплекс «Новый Иерусалим». Уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни — Матери Божьей «Скорбящая» и обретения креста Господня. Кроме того, ночью в селе сгорел частный дом.

В Волоконовском районе села Красный Пахарь, Тишанка и хутор Шаховка атаковали три беспилотника. В селе Тишанка БПЛА сбросил взрывные устройства — сгорели частный дом, надворные постройки и автомобиль, повреждены еще два частных дома и торговый объект. В селе Красный Пахарь дрон взорвался, врезавшись в землю,— частично разрушена надворная постройка. На хуторе Шаховка беспилотник попал в объект торговли и повредил крышу.

В Грайворонском округе город Грайворон, поселки Горьковский, Чапаевский, села Дорогощь, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка, Мощеное, Пороз и Рождественка обстреляли восемь раз с помощью 32 боеприпасов и 26 беспилотников. В селе Мокрая Орловка FPV-дрон убил мирную жительницу — она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Ранена сестра погибшей — она лежит в городской больнице №2 областного центра и находится в состоянии средней степени тяжести. Сгорел один частный дом, еще пять — повреждены. Кроме того, в селе перебита газовая труба. В Мощеном беспилотники повредили частный дом и легковой автомобиль. В селе Дунайка FPV-дроны частично разрушили ангар сельхозпредприятия. В Чапаевском ночью украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на припаркованный легковой автомобиль — машина сгорела, осколки посекли частный дом.

В Краснояружском районе ВСУ 15 раз обстреляли поселки Красная Яруга и Прилесье, села Графовка, Демидовка и Репяховка, выпустив по ним 65 боеприпасов и 15 беспилотников. В поселке Красная Яруга от удара дрона сгорел легковой автомобиль.

Над Прохоровским районом система ПВО сбила БПЛА самолетного типа — обломки повредили социальный объект и памятник в селе Прелестное.

В Ракитянском районе на хуторе Семейный дрон атаковал трактор — водитель сам обратился в Ракитянскую центральную райбольницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки, живота, ног и руки.

В Шебекинском округе ВСУ трижды обстреляли город Шебекино, поселки Ленинский, Маслова Пристань и Шамино, села Архангельское, Маломихайловка, Новая Таволжанка, Ржевка, хутора Балки, Марьино и Панков с помощью десяти боеприпасов и 21 беспилотника. В селе Новая Таволжанка сгорел частный дом, еще один — поврежден.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте вонлайн-трансляции.

Юрий Голубь