Белгородка погибла из-за удара FPV-дрона по частному дому

FPV-дрон атаковал частный дом в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области. В результате погибла мирная жительница. Она скончалась от полученных ранений на месте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил усиление атак ВСУ по белгородскому приграничью. За прошедшие сутки в результате обстрелов погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Сутками ранее из-за украинских ударов погиб один мирный житель, пострадали еще десять.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова