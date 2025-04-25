В Казани создали каталог типовых решений для застройщиков исторического центра
В столице Татарстана разработали каталог архитектурной идентичности для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в историческом центре Казани. Методические рекомендации по типовой застройке опубликовали на сайте «Института развития города».
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В 14 документах описываются границы территорий и улицы, относящиеся к типовым архитектурным решениям, а также исторические фотографии деревянных зданий.
Там также представлены спроектированные дома, которые рекомендуют строить в Казани.
Ранее сообщалось, что на инвестиционном совете Республики Татарстан было одобрено четыре проекта по строительству в Лаишевском, Зеленодольском, Менделеевском и Алексеевском районах.