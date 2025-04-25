В столице Татарстана разработали каталог архитектурной идентичности для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в историческом центре Казани. Методические рекомендации по типовой застройке опубликовали на сайте «Института развития города».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Казани создали каталог типовых решений для застройщиков исторического центра Фото: Пресс-служба Института развития городов Фото: Пресс-служба Института развития городов Следующая фотография 1 / 2 В Казани создали каталог типовых решений для застройщиков исторического центра Фото: Пресс-служба Института развития городов Фото: Пресс-служба Института развития городов

В 14 документах описываются границы территорий и улицы, относящиеся к типовым архитектурным решениям, а также исторические фотографии деревянных зданий.

Там также представлены спроектированные дома, которые рекомендуют строить в Казани.

Ранее сообщалось, что на инвестиционном совете Республики Татарстан было одобрено четыре проекта по строительству в Лаишевском, Зеленодольском, Менделеевском и Алексеевском районах.

Дарья Сайфиева