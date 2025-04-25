Глава Марий Эл Юрий Зайцев подписал постановление о денежных выплатах взамен земельного участка для семей с детьми-инвалидами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл семьи с детьми инвалидами cмогут получить выплаты вместо участков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Марий Эл семьи с детьми инвалидами cмогут получить выплаты вместо участков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сумма выплаты, изначально установленная в размере 250 тыс. руб. в 2023 году для приобретения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство, с 2024 года может быть направлена на погашение ипотечного кредита. После проведенной индексации в 2025 году размер выплаты увеличен до 294 тыс. руб.

Прием документов на получение данной выплаты организован Министерством государственного имущества республики.

Артём Дергунов