«Диванные войска жаждут крови пакистанцев и бьют в барабаны войны»

Эскалация напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном остается в центре внимания мировой прессы. Наблюдатели напоминают о том, что две страны уже вели войны, а теперь и обладают ядерным оружием. А в это время СМИ обеих стран обвиняют противную сторону в разжигании конфликта и превозносят сдержанность собственных властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Женщина на границе Индии и Пакистана

Фото: Pawan Kumar / Reuters Женщина на границе Индии и Пакистана

Фото: Pawan Kumar / Reuters

После теракта в Кашмире между Индией и Пакистаном обостряется дипломатическая напряженность

Две соседние страны, обладающие ядерным оружием, одновременно претендуют на Кашмир и управляют отдельными его частями. Индия давно обвиняет Пакистан в поддержке боевиков в районе, которым он управляет. Однако Пакистан осудил теракт и всячески отрицает свою причастность.

Из-за спорной территории между Индией и Пакистаном прошло уже три войны, а вооруженные повстанцы в Кашмире десятилетиями боролись против индийского контроля. Тысячи мирных жителей были убиты в результате насилия или оказались в сложной ситуации на фоне спора двух стран.

После Пахалгама следующие шаги

Индия ясно продемонстрировала единство перед лицом террора. Дели теперь должен подготовить точно выверенный ответ, чтобы надежно остановить глубинное государство Пакистана… Страна все еще переживает горе и гнев после убийства 26 человек… Реакция в Сринагаре и Нью-Дели обнадеживает. Дипломатический удар правительства был твердым, оставляя при этом пространство для точно выверенной эскалации — если и когда это будет необходимо… Дипломатическая задача для Дели — снять завесу отрицания, за которой прячутся пакистанские военно-разведывательные правящие круги, которые бросают в атаку своих террористических прокси.

Опрометчивый путь Нью-Дели

В тот момент, когда Южная Азия стремительно несется к новому кризису после ужасной атаки боевиков в Пахалгаме, Пакистан должен быть готов сдержанно реагировать на индийские провокации… Индийское государство определенно поспешило с выводами, обвинив Пакистан в собственных упущениях в сфере безопасности и этим приблизив оба государства к конфликту. Индийские медиа не улучшили ситуацию: их диванные войска жаждут крови пакистанцев и бьют в барабаны войны. Индия обвинила Пакистан в трагедии без каких-либо достоверных доказательств… Если Нью-Дели продолжит нынешнее бряцание оружием или, хуже того, поддастся военному авантюризму, дальнейшие события могут стать катастрофой для региона. Пакистан будет защищать свою землю… Многое будет зависеть от того, какой путь выберет Индия: путь мудрости и рефлексии или же ура-патриотизма и бесконечного конфликта.

Атака в Кашмире разжигает страх нового конфликта между Индией и Пакистаном

Жестокая атака боевиков, в результате которой в одном из самых живописных мест Кашмира погибли 26 человек, разбила относительное спокойствие в регионе, превратив популярное туристическое направление в место ужаса — и вызвав опасения нового конфликта между обладающими ядерным оружием противниками, Индией и Пакистаном… Бойня возродила напряженность между двумя соседями, которые ранее уже трижды воевали… и несколько раз были близки к конфликту… Быстрое возвращение Моди из поездки в Саудовскую Аравию сигнализирует о готовности правительства к ответу. Нарастает давление в пользу решительного ответа на атаку при свете дня в сильно милитаризованной зоне… В этот раз жертвами были не солдаты или сотрудники служб безопасности, что делает ситуацию еще более политически заряженной.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик