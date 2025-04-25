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Коммерсантъ FM
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«Диванные войска жаждут крови пакистанцев и бьют в барабаны войны»

СМИ обсуждают обострение конфликта между Индией и Пакистаном

Эскалация напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном остается в центре внимания мировой прессы. Наблюдатели напоминают о том, что две страны уже вели войны, а теперь и обладают ядерным оружием. А в это время СМИ обеих стран обвиняют противную сторону в разжигании конфликта и превозносят сдержанность собственных властей.

Женщина на границе Индии и Пакистана

Женщина на границе Индии и Пакистана

Фото: Pawan Kumar / Reuters

Женщина на границе Индии и Пакистана

Фото: Pawan Kumar / Reuters

The Washington Post (Вашингтон, США)

После теракта в Кашмире между Индией и Пакистаном обостряется дипломатическая напряженность

Две соседние страны, обладающие ядерным оружием, одновременно претендуют на Кашмир и управляют отдельными его частями. Индия давно обвиняет Пакистан в поддержке боевиков в районе, которым он управляет. Однако Пакистан осудил теракт и всячески отрицает свою причастность.

Из-за спорной территории между Индией и Пакистаном прошло уже три войны, а вооруженные повстанцы в Кашмире десятилетиями боролись против индийского контроля. Тысячи мирных жителей были убиты в результате насилия или оказались в сложной ситуации на фоне спора двух стран.

Как теракт в Кашмире обострил отношения Индии и Пакистана. Главное

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The Indian Express (Мумбай, Индия)

После Пахалгама следующие шаги

Индия ясно продемонстрировала единство перед лицом террора. Дели теперь должен подготовить точно выверенный ответ, чтобы надежно остановить глубинное государство Пакистана… Страна все еще переживает горе и гнев после убийства 26 человек… Реакция в Сринагаре и Нью-Дели обнадеживает. Дипломатический удар правительства был твердым, оставляя при этом пространство для точно выверенной эскалации — если и когда это будет необходимо… Дипломатическая задача для Дели — снять завесу отрицания, за которой прячутся пакистанские военно-разведывательные правящие круги, которые бросают в атаку своих террористических прокси.

Dawn (Карачи, Пакистан)

Опрометчивый путь Нью-Дели

Как теракт осложнил отношения Индии и Пакистана

В тот момент, когда Южная Азия стремительно несется к новому кризису после ужасной атаки боевиков в Пахалгаме, Пакистан должен быть готов сдержанно реагировать на индийские провокации… Индийское государство определенно поспешило с выводами, обвинив Пакистан в собственных упущениях в сфере безопасности и этим приблизив оба государства к конфликту. Индийские медиа не улучшили ситуацию: их диванные войска жаждут крови пакистанцев и бьют в барабаны войны. Индия обвинила Пакистан в трагедии без каких-либо достоверных доказательств… Если Нью-Дели продолжит нынешнее бряцание оружием или, хуже того, поддастся военному авантюризму, дальнейшие события могут стать катастрофой для региона. Пакистан будет защищать свою землю… Многое будет зависеть от того, какой путь выберет Индия: путь мудрости и рефлексии или же ура-патриотизма и бесконечного конфликта.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Атака в Кашмире разжигает страх нового конфликта между Индией и Пакистаном

Жестокая атака боевиков, в результате которой в одном из самых живописных мест Кашмира погибли 26 человек, разбила относительное спокойствие в регионе, превратив популярное туристическое направление в место ужаса — и вызвав опасения нового конфликта между обладающими ядерным оружием противниками, Индией и Пакистаном… Бойня возродила напряженность между двумя соседями, которые ранее уже трижды воевали… и несколько раз были близки к конфликту… Быстрое возвращение Моди из поездки в Саудовскую Аравию сигнализирует о готовности правительства к ответу. Нарастает давление в пользу решительного ответа на атаку при свете дня в сильно милитаризованной зоне… В этот раз жертвами были не солдаты или сотрудники служб безопасности, что делает ситуацию еще более политически заряженной.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик

Фотогалерея

История конфликта Индии и Пакистана

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15 августа 1947 года на территории Британской Индии были образованы два государства Индия и Пакистан. После этого сотни «княжеств» получили право выбрать, к какой из стран присоединиться. Решающим, как правило, оказывался религиозный фактор. В штате Джамму и Кашмир большинство населения составляли мусульмане, но его глава Хари Сингх был индуистом

15 августа 1947 года на территории Британской Индии были образованы два государства Индия и Пакистан. После этого сотни «княжеств» получили право выбрать, к какой из стран присоединиться. Решающим, как правило, оказывался религиозный фактор. В штате Джамму и Кашмир большинство населения составляли мусульмане, но его глава Хари Сингх был индуистом

Фото: AP

Осенью 1947 года произошла Первая индо-пакистанская война. Пакистан ввел войска пуштунов на территорию штата Джамму и Кашмир. В ответ Хари Сингх, выступавший до этого за независимый Кашмир, обратился за военной помощью к Индии и 26 октября подписал соглашение о присоединении к ней

Осенью 1947 года произошла Первая индо-пакистанская война. Пакистан ввел войска пуштунов на территорию штата Джамму и Кашмир. В ответ Хари Сингх, выступавший до этого за независимый Кашмир, обратился за военной помощью к Индии и 26 октября подписал соглашение о присоединении к ней

Фото: Max Desfor / AP

13 августа 1948 года ООН выпустила резолюцию, согласно которой Пакистан должен был вывести войска из Кашмира. Индии также предстояло отказаться от части военного присутствия в регионе. Перемирие вступило в силу с началом 1949 года: 65% территории Кашмира осталось под контролем Индии, около 35% удерживал Пакистан

13 августа 1948 года ООН выпустила резолюцию, согласно которой Пакистан должен был вывести войска из Кашмира. Индии также предстояло отказаться от части военного присутствия в регионе. Перемирие вступило в силу с началом 1949 года: 65% территории Кашмира осталось под контролем Индии, около 35% удерживал Пакистан

Фото: Max Desfor / AP

В 1957 году Кашмир официально вошел в Индийский Союз, где ему был предоставлен особый статус. Согласно 370 статье Конституции Индии, индийцы, не являющиеся кашмирцами, до сих пор не могут приобретать недвижимость в регионе&lt;br>На фото: представитель Индии в ООН Харендра Сингх Малик (слева), официальный представитель ООН на переговорах между Индией и Пакистаном Франк Грехэм (в центре) и представитель Пакистана в ООН Мухаммад Хан Зафрулла

В 1957 году Кашмир официально вошел в Индийский Союз, где ему был предоставлен особый статус. Согласно 370 статье Конституции Индии, индийцы, не являющиеся кашмирцами, до сих пор не могут приобретать недвижимость в регионе
На фото: представитель Индии в ООН Харендра Сингх Малик (слева), официальный представитель ООН на переговорах между Индией и Пакистаном Франк Грехэм (в центре) и представитель Пакистана в ООН Мухаммад Хан Зафрулла

Фото: AP

В 1962 году, воспользовавшись спорной ситуацией на границе между Тибетом и бывшей Британской Индией, Китай оккупировал часть Кашмира — район Аксай-Чин. Некоторые историки называют эту кампанию «единственной войной, в которой Китай одержал победу»

В 1962 году, воспользовавшись спорной ситуацией на границе между Тибетом и бывшей Британской Индией, Китай оккупировал часть Кашмира — район Аксай-Чин. Некоторые историки называют эту кампанию «единственной войной, в которой Китай одержал победу»

Фото: AP / B

В январе 1965 года индийские военные обнаружили, что пограничные знаки в районе Качский Ранн перенесены на 1,5 мили вглубь их территории (от границ Пакистана). Летом того же года началась Вторая индо-пакистанская война. За два месяца конфликта были убиты и ранены более 20 тыс. человек. В январе 1966 года Пакистан и Индия под давлением ООН подписали мирную Ташкентскую декларацию

В январе 1965 года индийские военные обнаружили, что пограничные знаки в районе Качский Ранн перенесены на 1,5 мили вглубь их территории (от границ Пакистана). Летом того же года началась Вторая индо-пакистанская война. За два месяца конфликта были убиты и ранены более 20 тыс. человек. В январе 1966 года Пакистан и Индия под давлением ООН подписали мирную Ташкентскую декларацию

Фото: AP

В 1971 году началась Третья индо-пакистанская война. Поводом стал кризис в Восточном Пакистане, из-за которого в Индию устремились миллионы беженцев. В результате этой войны образовалась независимая страна Бангладеш, что значительно ослабило Пакистан, и было подписано соглашение в Симле, установившее действующую линию контроля в Кашмире

В 1971 году началась Третья индо-пакистанская война. Поводом стал кризис в Восточном Пакистане, из-за которого в Индию устремились миллионы беженцев. В результате этой войны образовалась независимая страна Бангладеш, что значительно ослабило Пакистан, и было подписано соглашение в Симле, установившее действующую линию контроля в Кашмире

Фото: Horst Faas / AP

В конце 1980-х годов активную деятельность в Кашмире начинали исламистские террористические организации. Они требовали «свободы оккупированного Индией» региона

В конце 1980-х годов активную деятельность в Кашмире начинали исламистские террористические организации. Они требовали «свободы оккупированного Индией» региона

Фото: Ajit Kumar / AP

В мае-июле 1999 года на границе Индии и Пакистана произошел вооруженный конфликт, получивший название «Каргильская война». По его итогам страны остались на довоенных позициях, были убиты около 900 человек

В мае-июле 1999 года на границе Индии и Пакистана произошел вооруженный конфликт, получивший название «Каргильская война». По его итогам страны остались на довоенных позициях, были убиты около 900 человек

Фото: Aijaz Rahi / AP

В мае 2002 года в Кашмире начал зарождаться новый военный конфликт. Индия и Пакистан сосредоточили на своих границах более миллиона военных, ожидавших приказа о нападении. Более 1 тыс. человек были ранены, однако ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству России и США&lt;br>На фото: задержанные в Пакистане индийцы, обвиненные в дестабилизации обстановки перед парламентскими выборами (2002)

В мае 2002 года в Кашмире начал зарождаться новый военный конфликт. Индия и Пакистан сосредоточили на своих границах более миллиона военных, ожидавших приказа о нападении. Более 1 тыс. человек были ранены, однако ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству России и США
На фото: задержанные в Пакистане индийцы, обвиненные в дестабилизации обстановки перед парламентскими выборами (2002)

Фото: Mian Khursheed / Reuters

7 апреля 2005 года в Кашмире впервые за шесть лет было пущено автобусное сообщение между Индией в Пакистаном, а 29 октября стороны подписали соглашение о том, что жители Кашмира могут пересекать разделительную линию для поиска родственников

7 апреля 2005 года в Кашмире впервые за шесть лет было пущено автобусное сообщение между Индией в Пакистаном, а 29 октября стороны подписали соглашение о том, что жители Кашмира могут пересекать разделительную линию для поиска родственников

Фото: Aman Sharma / AP

15 апреля 2013 года китайские военные пересекли линию контроля, вошли на 19 км вглубь индийской территории Кашмира и разбили там палаточный лагерь. Для Индии и Китая этот кризис стал самым значительным с 1962 года, но статус-кво был восстановлен через месяц

15 апреля 2013 года китайские военные пересекли линию контроля, вошли на 19 км вглубь индийской территории Кашмира и разбили там палаточный лагерь. Для Индии и Китая этот кризис стал самым значительным с 1962 года, но статус-кво был восстановлен через месяц

Фото: Manish Swarup / AP

В июле 2016 года кашмирские мусульмане начали массовые акции протеста после убийства 21-летнего активиста группировки «Хизб-уль-Муджахидин» Бурхана Музаффара Вани. Он, в частности, призывал присоединить Кашмир к Пакистану

В июле 2016 года кашмирские мусульмане начали массовые акции протеста после убийства 21-летнего активиста группировки «Хизб-уль-Муджахидин» Бурхана Музаффара Вани. Он, в частности, призывал присоединить Кашмир к Пакистану

Фото: Reuters / Danish Ismail

Во время акции индийские военнослужащие открыли огонь по толпе, которая бросала в них камни. В результате погибли три человека. Общее число жертв нового обострения в Джамму и Кашмире достигло 70 человек

Во время акции индийские военнослужащие открыли огонь по толпе, которая бросала в них камни. В результате погибли три человека. Общее число жертв нового обострения в Джамму и Кашмире достигло 70 человек

Фото: Reuters / Danish Ismail

26 февраля 2019 года ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира

26 февраля 2019 года ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

Это стало ответом на теракт 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир, в котором погибли 45 человек и ответственность за которой взяла базирующаяся в Пакистане группировка

Это стало ответом на теракт 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир, в котором погибли 45 человек и ответственность за которой взяла базирующаяся в Пакистане группировка

Фото: Reuters / India's Press Information Bureau

27 февраля индийские СМИ сообщили о крушении вертолета Ми-17 ВВС Индии в округе Бадгам в Кашмире. Погибли оба пилота и один мирный житель. ВВС Пакистана нанесли удары по Кашмиру и сбили два самолета индийских ВВС, сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафу

27 февраля индийские СМИ сообщили о крушении вертолета Ми-17 ВВС Индии в округе Бадгам в Кашмире. Погибли оба пилота и один мирный житель. ВВС Пакистана нанесли удары по Кашмиру и сбили два самолета индийских ВВС, сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафу

Фото: Danish Ismail / Reuters

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15 августа 1947 года на территории Британской Индии были образованы два государства Индия и Пакистан. После этого сотни «княжеств» получили право выбрать, к какой из стран присоединиться. Решающим, как правило, оказывался религиозный фактор. В штате Джамму и Кашмир большинство населения составляли мусульмане, но его глава Хари Сингх был индуистом

Фото: AP

Осенью 1947 года произошла Первая индо-пакистанская война. Пакистан ввел войска пуштунов на территорию штата Джамму и Кашмир. В ответ Хари Сингх, выступавший до этого за независимый Кашмир, обратился за военной помощью к Индии и 26 октября подписал соглашение о присоединении к ней

Фото: Max Desfor / AP

13 августа 1948 года ООН выпустила резолюцию, согласно которой Пакистан должен был вывести войска из Кашмира. Индии также предстояло отказаться от части военного присутствия в регионе. Перемирие вступило в силу с началом 1949 года: 65% территории Кашмира осталось под контролем Индии, около 35% удерживал Пакистан

Фото: Max Desfor / AP

В 1957 году Кашмир официально вошел в Индийский Союз, где ему был предоставлен особый статус. Согласно 370 статье Конституции Индии, индийцы, не являющиеся кашмирцами, до сих пор не могут приобретать недвижимость в регионе
На фото: представитель Индии в ООН Харендра Сингх Малик (слева), официальный представитель ООН на переговорах между Индией и Пакистаном Франк Грехэм (в центре) и представитель Пакистана в ООН Мухаммад Хан Зафрулла

Фото: AP

В 1962 году, воспользовавшись спорной ситуацией на границе между Тибетом и бывшей Британской Индией, Китай оккупировал часть Кашмира — район Аксай-Чин. Некоторые историки называют эту кампанию «единственной войной, в которой Китай одержал победу»

Фото: AP / B

В январе 1965 года индийские военные обнаружили, что пограничные знаки в районе Качский Ранн перенесены на 1,5 мили вглубь их территории (от границ Пакистана). Летом того же года началась Вторая индо-пакистанская война. За два месяца конфликта были убиты и ранены более 20 тыс. человек. В январе 1966 года Пакистан и Индия под давлением ООН подписали мирную Ташкентскую декларацию

Фото: AP

В 1971 году началась Третья индо-пакистанская война. Поводом стал кризис в Восточном Пакистане, из-за которого в Индию устремились миллионы беженцев. В результате этой войны образовалась независимая страна Бангладеш, что значительно ослабило Пакистан, и было подписано соглашение в Симле, установившее действующую линию контроля в Кашмире

Фото: Horst Faas / AP

В конце 1980-х годов активную деятельность в Кашмире начинали исламистские террористические организации. Они требовали «свободы оккупированного Индией» региона

Фото: Ajit Kumar / AP

В мае-июле 1999 года на границе Индии и Пакистана произошел вооруженный конфликт, получивший название «Каргильская война». По его итогам страны остались на довоенных позициях, были убиты около 900 человек

Фото: Aijaz Rahi / AP

В мае 2002 года в Кашмире начал зарождаться новый военный конфликт. Индия и Пакистан сосредоточили на своих границах более миллиона военных, ожидавших приказа о нападении. Более 1 тыс. человек были ранены, однако ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству России и США
На фото: задержанные в Пакистане индийцы, обвиненные в дестабилизации обстановки перед парламентскими выборами (2002)

Фото: Mian Khursheed / Reuters

7 апреля 2005 года в Кашмире впервые за шесть лет было пущено автобусное сообщение между Индией в Пакистаном, а 29 октября стороны подписали соглашение о том, что жители Кашмира могут пересекать разделительную линию для поиска родственников

Фото: Aman Sharma / AP

15 апреля 2013 года китайские военные пересекли линию контроля, вошли на 19 км вглубь индийской территории Кашмира и разбили там палаточный лагерь. Для Индии и Китая этот кризис стал самым значительным с 1962 года, но статус-кво был восстановлен через месяц

Фото: Manish Swarup / AP

В июле 2016 года кашмирские мусульмане начали массовые акции протеста после убийства 21-летнего активиста группировки «Хизб-уль-Муджахидин» Бурхана Музаффара Вани. Он, в частности, призывал присоединить Кашмир к Пакистану

Фото: Reuters / Danish Ismail

Во время акции индийские военнослужащие открыли огонь по толпе, которая бросала в них камни. В результате погибли три человека. Общее число жертв нового обострения в Джамму и Кашмире достигло 70 человек

Фото: Reuters / Danish Ismail

26 февраля 2019 года ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

Это стало ответом на теракт 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир, в котором погибли 45 человек и ответственность за которой взяла базирующаяся в Пакистане группировка

Фото: Reuters / India's Press Information Bureau

27 февраля индийские СМИ сообщили о крушении вертолета Ми-17 ВВС Индии в округе Бадгам в Кашмире. Погибли оба пилота и один мирный житель. ВВС Пакистана нанесли удары по Кашмиру и сбили два самолета индийских ВВС, сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафу

Фото: Danish Ismail / Reuters

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