В Стамбуле начались переговоры России и Турции по Ближнему Востоку

Российско-турецкие переговоры по ситуации на Ближнем Востоке начались в Стамбуле. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

Турецкую делегацию возглавляет замглавы МИДа Нух Йылмаз, а Россию представляет заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. Консультации проходят в закрытом формате.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщало, что на переговорах представители России и Турции планируют обсудить положение дел в Сирии и в зоне ближневосточного конфликта.

На этой неделе президент Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью The New York Times заявил, что сирийские власти ведут переговоры о новых соглашениях с Россией и Турцией. Как следует из комментариев господина аш-Шараа, речь идет о военных соглашениях. По его словам, сирийская сторона ранее аннулировала прошлые соглашения между Сирией и другими странами. Новые соглашения, подчеркнул он, должны соответствовать правовым рамкам Сирии.

О происходящем в Сирии — в материале «Ъ» «Дипломатам Асада некуда возвращаться».

Анастасия Домбицкая