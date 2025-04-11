Пенсионер с Комендантского проспекта отдал мошенникам более 10 млн рублей

Петербургская полиция разыскивает злоумышленников, обманувших на крупную сумму пенсионера с Комендантского проспекта. Информация об очередном пожилом жителе города, который стал жертвой мошенников, поступила в правоохранительные органы накануне днем, 10 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудникам правопорядка 95-летний мужчина рассказал, что в марте ему на мобильный телефон позвонили неизвестные и под предлогом необходимости декларирования денежных средств убедили возле своего дома передать курьеру 4 млн рублей, 19 тыс. долларов США и 51 500 евро. Общая сумма ущерба составила 10 350 369 рублей, уточнили в региональном ГУ МВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленников в настоящий момент ищут.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что еще один пенсионер из Петербурга для внесения на «безопасный» счет отдал мошенникам более 16,5 млн рублей.

Андрей Цедрик