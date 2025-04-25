Россияне начали активней инвестировать в недвижимость на Бали

Остров Бали все больше пользуется спросом среди инвесторов, рассказала эксперт по зарубежной недвижимости CEO агентства Ageeva Real Estate Татьяна Агеева. По ее словам, самую высокую в мире доходность от аренды приносит недвижимость именно на индонезийском острове.

«Есть четкий тренд на диверсификацию активов. 70% тех инвесторы, которые покупали у нас ОАЭ, возвращаются, чтобы вложиться в другие рынки. И сейчас в топе покупок у нас именно Бали, где рынок недвижимости показывает самую высокую доходность в мире на данный момент»,— рассказала госпожа Агеева на конференции «Инвестиции в недвижимость Ближнего Востока», организованной ИД «Коммерсантъ» в Дубае.

Она отметила, что на Бали сформировался высокий спрос на краткосрочную аренду апартаментов и вил. Ожидаемая доходность от аренды недвижимости составляет 15–17%, а доход от перепродажи объекта может достигать 50%.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2024 году Индонезию посетили 13 млн иностранных туристов, что на 19% больше, чем в предыдущем году. Российский турпоток составил 180 тыс. человек, что на 11,71% больше, чем годом ранее. Россия вошла в число 15 стран, откуда в Индонезию приезжало больше всего туристов.

Как подсчитали в агентстве зарубежной недвижимости Intermark Global, спрос россиян на зарубежную недвижимость по итогам 2024 года сократился на 24%, а интерес к инвестиционным сделкам снизился почти на треть. Самыми популярными странами для приобретения недвижимости среди россиян по итогам прошлого года стали Таиланд, Бали (Индонезия) и ОАЭ. Прошлогоднее падение спроса аналитики назвали стабилизацией после бума 2022–2023 годов.