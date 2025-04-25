Апелляция внутренних дел

Третий апелляционный суд в Сочи подтвердил законность приговора бывшему начальнику уголовного розыска Анапы Игорю Нехаенко. Он получил 20 лет колонии строгого режима за участие в банде Сергея Зиринова, которого некогда называли «теневым хозяином» города-курорта. Бывший оперуполномоченный был признан виновным в причастности к покушению на заместителя атамана местного казачьего общества Николая Нестеренко. В результате этого нападения атаман получил ранение, его водитель был убит.

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Третий апелляционный суд в Сочи оставил без изменений приговор бывшему начальнику угрозыска Анапы Игорю Нехаенко, осужденному за участие в банде бизнесмена и экс-депутата Законодательного собрания Краснодарского края Сергея Зиринова, сообщили в пресс-службе суда.

Согласно приговору, с 1999 по 2004 год Игорь Нехаенко, который на тот период занимал должность старшего оперуполномоченного уголовного розыска УВД Анапского района, входил в состав банды, созданной предпринимателями Сергеем Зириновым (СМИ называли его «теневым хозяином Анапы») и Амбарцумом Эйрияном. Используя свое служебное положение, Игорь Нехаенко организовывал сбор информации о лицах, на которых затем совершались нападения с целью убийства. Также он участвовал в планировании преступлений и принимал меры для освобождения сообщников от уголовной ответственности.

В деле Игоря Нехаенко фигурировали два эпизода: убийство в 2004 году директора ООО «Товары для детей» Салмана Набиева, а также покушение в 2013 году на заместителя атамана Анапского городского казачьего общества Николая Нестеренко, в результате которого атаман получил ранение, а его водитель Виктор Жук был убит.

В 2013 году после нападения на Николая Нестеренко сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли деятельность банды. В 2016 году были вынесены приговоры в отношении Сергея Зиринова и его сообщников (cм. “Ъ” от 12 октября 2016 года). Во время арестов Игорь Нехаенко уехал из Анапы и был объявлен в розыск. Бывшего полицейского задержали в апреле 2022 года.

Краснодарский краевой суд в конце декабря прошлого года назначил Игорю Нехаенко наказание в виде 20 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тыс. руб. и с лишением звания «подполковник полиции». Игорь Нехаенко был признан виновным в бандитизме, причастности к убийству Виктора Жука, покушении на Николая Нестеренко и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ).

В суде и на этапе следствия Игорь Нехаенко не признал вину ни по одному из эпизодов. Адвокат бывшего полицейского Анастасия Саморукова рассказывала (cм. “Ъ” от 26 декабря 2024 года), что присяжные оправдали ее подзащитного по эпизоду нападения на Салмана Набиева, однако признали виновным в бандитизме, а также в нападении на Николая Нестеренко и Виктора Жука. По словам адвоката, обвинение не предоставило конкретного описания действий Игоря Нехаенко в составе банды. «Роль моего подзащитного в совершении преступлений практически не расписана, единственный конкретный эпизод — Игорь Нехаенко якобы передал Сергею Зиринову материалы прослушки телефона Николая Нестеренко. Мы настаиваем на том, что, во-первых, он этого не делал, во-вторых, эти записи не могли быть использованы для организации покушения»,— рассказала «Ъ» адвокат Саморукова.

«С данным приговором не согласились осужденный и его защитники, в апелляционных жалобах ставили вопрос об отмене приговора и направлении дела новое судебное разбирательство. По результатам рассмотрения жалоб судебная коллегия по уголовным делам приговор Краснодарского краевого суда оставила без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения»,— сообщила пресс-служба Третьего апелляционного суда.

Андрей Куценко