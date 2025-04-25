Бывший санаторий Ахметова в Крыму перешел в доход государства

Санаторный комплекс «Ай-Даниль» в Ялте (республика Крым) перешел в доход Росимущества, следует из выписок Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Ранее здание принадлежало украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Его рыночная стоимость может достигать 10 млрд руб., посчитал председатель правления Ассоциации отельеров AMOC Дмитрий Богданов.

В документах, с которыми ознакомился РБК, сказано, что сделку по смене владельца комплекса провели в декабре 2024 года. Предыдущим собственником актива было ООО «Санаторно-курортный оздоровительный комплекс (СКОК) «Ай-Даниль», однако в ноябре 2024-го имущество передали трем физическим лицам. Их имена в выписках ЕГРН не раскрываются. 4 декабря права на объект указанных лиц были прекращены.

В качестве основания для сделки указано исполнение «государственного контракта на приобретение санаторно-курортного оздоровительного комплекса «Ай-Даниль» в федеральную собственность». Комплекс передали в управление федерального казенного предприятия (ФКП) «Ясень». В январе ФКП подало заявку на регистрацию товарного знака «Ай-Даниль».

Комплекс находится в 12 км от Ялты в поселке Даниловка на берегу Черного моря. Его построили в 1960-1970-х годах по проекту архитектора Вениамина Богословского. В советское время санаторий принадлежал государству, в 2004-м Фонд имущества Крыма передал его Мариупольскому металлургическому комбинату им. Ильича. Новым собственником комбината стал украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Тогда под его ведомством оказался и «Ай-Даниль».