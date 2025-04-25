У российских застройщиков растет интерес к рынку Дубая

Все больше российских девелоперов выходят на рынок недвижимости ОАЭ в стремлении найти новые перспективы развития. Об этом рассказал Тимофей Носов, партнер BSA Law, одной из крупнейших юридических фирм на Ближнем Востоке. По его словам, такие компании, как правило, не строят сами, а ищут крупных местных партнеров, чтобы преодолеть бюрократические трудности.

«Я не могу ничего раскрывать с точки зрения имен. Но я вижу тенденцию, что сюда захотели все. Кто-то в итоге рискнул это сделать, в основном с партнерами, и сейчас получает фидбек. Никакого бренда, рекламы или связи с российскими именами вы тут не найдете»,— рассказал господин Носов на конференции «Инвестиции в недвижимость Ближнего Востока», организованной ИД «Коммерсантъ» в Дубае.

Эксперт добавил, что для многих российских застройщиков основная проблема заключается в том, что они приходят на рынок Дубая как миноритарные партнеры. «С одной стороны, контроля на управлении нет, с другой, десятки миллионов долларов надо вложить. Возникает проблема, как это сбалансировать. Трудности появляются и с тем, как оформить вклады»,— отметил господин Носов.

Несмотря на высокий интерес российских застройщиков, их доля на рынке ОАЭ незначительна. По данным международного брокера недвижимости Tranio, 97% девелоперов в Эмиратах — государственные или аффилированные компании, а частные иностранные проекты составляют лишь 3%.

Как подсчитали в агентстве зарубежной недвижимости Intermark Global, спрос россиян на зарубежную недвижимость по итогам 2024 года сократился на 24%, а интерес к инвестиционным сделкам снизился почти на треть. Самыми популярными странами для приобретения недвижимости среди россиян по итогам прошлого года стали Таиланд, Бали (Индонезия) и ОАЭ. Прошлогоднее падение спроса аналитики назвали стабилизацией после бума 2022–2023 годов.