Экс-мэр Дегтярска Вадим Пильников признал вину и заключил досудебное соглашение

Кировский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать дело бывшего мэра Дегтярска (Свердловская область) Вадима Пильникова, обвиняемого по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). Он признал вину и заключил досудебное соглашение, однако по ходатайству прокурора дело будут рассматривать в общем порядке, поскольку сторона защиты не согласна с частью обвинения, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Пильников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вадим Пильников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Судебное разбирательство по существу было отложено для подготовки сторон. Если досудебное соглашение будет полностью соблюдено, суд сможет назначить Вадиму Пильникову наказание не более половины от максимально возможной санкции по статье.

Как утверждает обвинение, бывший мэр получал взятки от главы компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова за заключение муниципальных контрактов на расселение аварийного жилья. Обвиняемый, по версии следствия, лояльно относился к нарушениям в ходе приемки, оказывал приоритет организации при заключении муниципальных контрактов, предоставлял необходимую информацию. Посредником во взятках выступал Сергей Гайда и сторонние фирмы. Общая сумма взяток составила 4,4 млн руб., за посредничество, по версии следствия, Сергей Гайда получил в общей сложности более 1 млн руб.

Помимо этого, по данным следствия, замглавы Дегтярска Андрей Ильин совмещал работу в должности с руководством коммерческими компаниями, что запрещено федеральным законодательством. Ильин за покрывательство с 2022 по 2024 год передал Вадиму Пильникову 891 тыс. руб., которые переводил на счета ИП Охотниковой — жены Пильникова. У него был свободный доступ к счетам.

Помимо этого, Ильин, по версии обвинения, должен был передать ему в качестве взятки автомобиль Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб., который был взят в лизинг через сторонние фирмы. Сторона защиты оспаривает этот факт, утверждая, что автомобиль был предоставлен во временное пользование.

Напомним, о задержании Вадима Пильникова стало известно 5 декабря. Ранее он сообщил, что подал заявление об увольнении из администрации, сейчас Пильников не трудоустроен. Вадим Пильников изначально содержался в СИЗО, позднее суд перевел его под домашний арест.

Анна Капустина