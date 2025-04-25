Белгородские предприятия, поврежденные от ударов ВСУ, получат 190 млн рублей

Первые 190 млн руб. сегодня получит более 100 предприятий Белгородской области, поврежденные от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, общая сумма выплат белгородским аграриям составит 2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

С 20:10 24 апреля до 6:00 25 апреля российские ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью. Всего за ночь над российскими регионами сбили 79 БПЛА.

Накануне украинская армия ударила по селу Вознесеновка в Белгородской области, там сгорели частный дом, склад производственного предприятия и газовая труба. При атаке села Муром также сгорели частный дом и предприятие. 23 апреля при ударе дрона ВСУ получило повреждения здание производственного предприятия в Ракитянском районе Илек-Кошары в том же регионе.