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Коммерсантъ FM
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Силы ПВО сбили 79 БПЛА над Россией за ночь

Средства ПВО уничтожили 79 беспилотников вооруженных сил Украины в ночь на 25 апреля. 59 из них перехвачены над Крымом, сообщает Минобороны.

Фото: Pawan Kumar / Reuters

Фото: Pawan Kumar / Reuters

В сводке ведомства сообщается о следующих регионах и сбитых беспилотниках:

  • 59 БПЛА — над Республикой Крым;
  • 11 БПЛА — над акваторией Черного моря;
  • четыре БПЛА — над Белгородской областью;
  • два БПЛА — над Курской областью;
  • два БПЛА — над Нижегородской областью;
  • один БПЛА — над Ивановской областью.

Беспилотники были сбиты за период с 20:10 мск 24 апреля до 6:00 мск 25 апреля. Сегодня с 5:45 мск до 6:10 мск была приостановлена работа аэропорта Нижнего Новгорода.

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