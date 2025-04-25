Силы ПВО сбили 79 БПЛА над Россией за ночь

Средства ПВО уничтожили 79 беспилотников вооруженных сил Украины в ночь на 25 апреля. 59 из них перехвачены над Крымом, сообщает Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pawan Kumar / Reuters Фото: Pawan Kumar / Reuters

В сводке ведомства сообщается о следующих регионах и сбитых беспилотниках:

59 БПЛА — над Республикой Крым;

11 БПЛА — над акваторией Черного моря;

четыре БПЛА — над Белгородской областью;

два БПЛА — над Курской областью;

два БПЛА — над Нижегородской областью;

один БПЛА — над Ивановской областью.

Беспилотники были сбиты за период с 20:10 мск 24 апреля до 6:00 мск 25 апреля. Сегодня с 5:45 мск до 6:10 мск была приостановлена работа аэропорта Нижнего Новгорода.