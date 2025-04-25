Число обращений подростков к детскому омбудсмену в Удмуртии выросло в два раза

Число несовершеннолетних, обратившихся к уполномоченному по правам ребенка в Удмуртии Ольге Авдеевой, выросло за год в 2,2 раза — до 58 подростков в 2024-м. Детский омбудсмен на заседании комиссии Госсовета Удмуртии по здравоохранению, демографической и семейной политике 24 апреля добавила, что всего за указанный период в ее адрес поступило 1,7 тыс. обращений, что на 27,1% больше, чем годом ранее. Почти 1,2 тыс. из них пришлись на Ижевск и Завьяловский район.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

«Чаще всего помощь требовалась родителям: обращения касались образования, семейных отношений, получения квалифицированной юридической помощи, социального обеспечения. Обращались к уполномоченному и другие родственники, которые были обеспокоены морально-психологическим климатом в семье, асоциальным образом жизни родителей и нарушением прав детей со стороны родителей»,— указано в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Заседание комиссии состоялось на фоне общественного резонанса вокруг подростковой преступности: за последний месяц в Удмуртии были возбуждены три уголовных дела, связанные с несовершеннолетними. Как писал «Ъ-Удмуртия», каждое из них поставил на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Так, по делу о надругательстве над сверстником проходят пятеро подростков: все малолетние фигуранты заключены под стражу. Верховный суд Удмуртии 22 апреля отказал обвиняемым и их защитникам в апеляционных жалобах.

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