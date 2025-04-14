Бастрыкин поручил возбудить дело по данным об избиении школьника в Ягуле

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нанесении побоев восьмикласснику в Ягульской средней образовательной школе, сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В соцсетях сообщается о том, что в одной из школ Кизнерского района Удмуртии учащемуся 8-го класса нанес побои сверстник. Говорится, что это не первый подобный случай применения насилия со стороны учеников в отношении пострадавшего мальчика»,— указано в сообщении ведомства.

Ранее удмуртское СУ СКР организовало доследственную проверку по признакам халатности (ст. 293 УК РФ) после распространения в соцсетях данных об избиении восьмиклассника. Кроме того, проверку «по факту противоправных действий» начала региональная прокуратура. В соцсетях указано, что пострадавший переведен на домашнее обучение.

12 апреля «Ъ-Удмуртия» писал о другом уголовном деле, связанном с надругательством над сверстником. В тот день Индустриальный райсуд Ижевска отправил в СИЗО еще двух фигуранток. Резонансный инцидент дошел до Следственного комитета РФ: председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Уполномоченная по правам ребенка в регионе Ольга Авдеева сообщила, что «держит на контроле ситуацию», в которой, помимо прочего, уже «разбираются психологи и педагоги».

Как развивалась местная история о сексуализированном насилии — в материале «Малолетний досуг»