Еще двух подростков оставили в СИЗО по делу о надругательстве над сверстником

Еще двух ижевских подростков, обвиняемых в надругательстве над сверстником, оставили под стражей, сообщает объединенная пресс–служба судов Удмуртии. Суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов, в которых просили отправить фигурантов под домашний арест. Обвиняемые и их защитники объясняли, что скрываться и оказывать давление на свидетелей подростки не намерены. Верховный суд Удмуртии принял решение оставить их под стражей до 3 июня, на 1 месяц 24 суток.

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Напомним, всего под арестом находятся пять фигурантов. Им вменяют насильственнные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», обвиняемые 3-4 апреля совершили над потерпевшим сексуализированное насилие, его били молотком по коленке, стреляли в упор из пневматики и заставляли оголяться на видео. Медэкспертиза установила около 100 гематом на теле пострадавшего. 11 апреля председатель следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования. На инцидент отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева. Она сообщила, что ситуация «находится на контроле».