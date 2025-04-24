В Липецкой области построят поселок для участников СВО

Поселок для многодетных семей и участников СВО построят в Липецкой области, сообщили в правительстве региона. Меморандум о поддержке семей военнослужащих подписали губернатор Игорь Артамонов, председатель Совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев и исполнительный директор Института демографической политики имени Д.И. Менделеева Иван Ефимов.

Согласно пресс-релизу, поселок будет состоять из 50 домов. Семьи смогут выкупить недвижимость через несколько лет по льготной цене при выполнении определённых условий.

Группа компаний «Дело» – российский транспортно-логистический холдинг. Занимается морской перевалкой и железнодорожной транспортировкой контейнеров, а также глубоководной перевалкой зерна в России.

Как указано на сайте АНО «Института демографической политики имени Д.И. Менделеева», который был создан в 2022 году, учреждение занимается повышением рождаемости через формирование в обществе статуса многодетной семьи как социальной нормы.