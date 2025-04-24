Машиностроителей Дона поддержат на федеральном уровне

Союз машиностроителей России пообещал всестороннюю поддержку донским предприятиям отрасли. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области со ссылкой на первого вице-президента Союзмаша, председателя комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимира Гутенева. Сегодня, 24 апреля, он встретился с главой региона Юрием Слюсарем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

На этой встрече, в частности, была затронута тема расширения господдержки машиностроителей Дона. Например, обсуждались вопросы, касающиеся ситуации в компании «Ростсельмаш», проектов, которые реализуются на НЭВЗе, и др.

«Необходимо принять компенсационные меры, чтобы мы могли поддержать предприятия, которые, выполняя задачи импортозамещения, вышли на хорошие объемы производства, но сейчас испытывают сложности с обеспечением спроса на свою продукцию»,– заметил Юрий Слюсарь.

По словам Владимира Гутенева, для Госдумы и Союзмаша в числе приоритетов– поддержка отечественных производителей и защита внутреннего рынка. «На территории области проведем ряд мероприятий. Они касаются использования различных механизмов поддержки: промышленная ипотека, Фонд развития промышленности, инструменты Миннауки. Это позволит сделать регион более привлекательным для инвесторов»,– подытожил Владимир Гутенев.

Владимир Андреев