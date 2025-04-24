Почетную награду ММКФ вручили российскому актеру Владимиру Ильину

Российский актер Владимир Ильин удостоен награды «За вклад в мировой кинематограф» на 47-м Московском международном кинофестивале (ММКФ). Церемония вручения прошла сегодня, 24 апреля, в театре «Россия». Фестиваль открылся 17 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Ильин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Владимир Ильин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Есть техничные актеры, есть глубокие актеры, а есть актеры великие, гениальные актеры, когда ты не понимаешь, как он это делает, что в нем происходит, какая химия, чем руководствуется, как репетирует… Именно таким для меня актером является Владимир Ильин»,— сказал президент ММКФ Никита Михалков на церемонии.

Также в рамках ММКФ российский актер Евгений Цыганов стал победителем в номинации «Лучшее исполнение мужской роли», а его испанская коллега Мария Родригес Сото — в номинации «Лучшее исполнение женской роли».

Лучшим фильмом фестиваля признана индийская кинокартина «Элизиум». Режиссер «Элизиума» Прадип Курба получил награду за «Лучшую режиссерскую работу». На конкурсе «Русские премьеры» ММКФ победил фильм «Мужу привет» с Юлией Пересильд и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях.