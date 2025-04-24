Российского блогера Виктора Васильева арестовали в Киргизии за наемничество

Первомайский районный суд Бишкека арестовал блогера из России Виктора Васильева до 17 июня. Его обвинили в наемничестве (ч. 3 ст. 43, ч. 1 ст. 416 УК Киргизии).

«Постановлением Первомайского районного суда г. Бишкека ходатайство следователя по ОВД Главного следственного управления ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности.— "Ъ" ) Киргизской Республики о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого В. В. А. удовлетворить»,— сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ссылаясь на ряд киргизских СМИ, ТАСС и «Интерфакс» уточняют, что речь идет об авторе Telegram-канала «Улыбаемся и машем» Викторе Васильеве. В описании страницы сказано, что он политтехнолог и африканист. Последний пост в Telegram-канале Виктора Васильева вышел 16 апреля.