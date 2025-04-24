Тамбовские власти снова ищут подрядчика для строительства школы за 750 млн

Министерство имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области объявило открытый конкурс для поиска подрядчика строительства школы в селе Верхнеспасское Рассказовского округа. Начальная стоимость контракта — 750,4 млн руб., следует из информации на портале госзакупок.

Подрядчик должен с момента заключения контракта до 31 октября 2027 года разработать рабочую документацию, провести демонтажные работы, построить здание школы на 250 ученических мест и склад, смонтировать сети электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, а также благоустроить территорию.

Заявки на участие в торгах можно подать до 13 мая, итоги будут подведены 16 мая.

В марте уже проводился конкурс по выбору подрядчика для строительства этой школы по той же цене, однако никто не подал заявку для участия в нем.

На этой неделе в Воронежской области объявили конкурс на возведение пристройки к школе за 592 млн руб.

Ульяна Ларионова