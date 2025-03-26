Для строительства тамбовской школы за 750 млн рублей не нашли подрядчика

В Тамбовской области никто не заявился на конкурс по выбору подрядчика для корректировки проекта и строительства школы в селе Верхнеспасское Рассказовского района. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта составляла 750 млн руб., источники финансирования — федеральный, областной и муниципальный бюджеты.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», подрядчику предлагалось скорректировать проектную документацию и возвести школу на 250 мест к 31 октября 2027 года. В рамках строительства необходимо оборудовать здание системами электроосвещения, водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции, оградить школу и озеленить территорию, обустроить наружное освещение.

В начале марта в Тамбовской области объявили поиск подрядчиков для капремонта двух школ-интернатов за 220,6 млн руб. На торги по учреждению в Жердевке никто не заявился, итоги тендера по школе в поселке Инжавино еще не подведены.

Анна Швечикова