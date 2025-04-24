В Липецкой области ищут подрядчика для реконструкции водозабора за 264 млн

Липецкое МУП «Чаплыгинский водоканал» объявило электронный аукцион на определение подрядчика для проведения реконструкции водозабора в райцентре Чаплыгин. Начальная цена контракта — 264,2 млн руб., следует из информации на портале госзакупок.

Срок проведения работ — с даты заключения контракта до 31 октября 2026 года. За это время подрядчик должен будет произвести инженерно-геодезические изыскания, возвести девять павильонов водозаборных скважин, павильон водно-распределительного устройства, насосную станцию, дизельную электростанцию, резервуар чистой воды, благоустроить территорию. Гарантия составит пять лет с момента приемки работ.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 мая, итоги будут подводить 6 мая.

Ульяна Ларионова