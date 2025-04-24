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Спасатели потушили крупный пожар на бывшем мясокомбинате на Московском шоссе

Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать крупный пожар на бывшем мясокомбинате на Московском шоссе, д. 13 литер. ВА. С огнем полностью справились в 16:40, уточнили в региональном ведомстве спасателей.

К ликвидации пожара привлекалось 32 человека личного состава и семь единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, отметили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пожар в двух-трехэтажном неэксплуатируемом здании бывшего мясокомбината тушили на площади 200 кв. метров. Возгоранию был присвоен дополнительный номер 1-БИС.

Андрей Цедрик

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