Пожар на бывшем мясокомбинате тушат по повышенному номеру на Московском шоссе

Очередной крупный пожар произошел в Петербурге днем 24 апреля. Сигнал о возгорании по адресу: Московское шоссе, д. 13, литер. ВА поступил на пульт дежурного в 13:54, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что в двух-трехэтажном неэксплуатируемом здании бывшего мясокомбината происходит горение на площади 200 кв. метров.

В 14:18 пожару был присвоен дополнительный номер сложности 1-БИС. В 14:31 возгорание локализовали, произошел отказ от номера 1-БИС, спасатели работают по № 1. В настоящий момент с огнем борются 32 человека личного состава и семь единиц техники. Сведения о пострадавших на данный не поступали, уточнили в ведомстве спасателей.

Ранее «Ъ-СПб» писал о другом крупном пожаре, который тушили по 2-му номеру сложности на Исполкомской улице в центре Петербурга.

Андрей Цедрик