Бастрыкин запросил доклад о расследовании отравления школьников в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследовании дела об отравлении школьников в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Напомним, в школе №178 на Уралмаше была зафиксирована острая кишечная инфекция (ОКИ) у 26 человек: 24 учеников и двух преподавателей. Проверка выявила нарушения требований к хранению продукции, отсутствие у сотрудников масок и перчаток и привлечение к работе лиц без медицинских книжек. У заболевших и сотрудников пищеблока был обнаружен норовирус второго типа. Школа переведена на дистанционное обучение до 27 апреля.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Прокуратура продолжает проверку по данному факту.

Полина Щуцкая