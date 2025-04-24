Автомобили на Кубани подорожают из-за роста утильсбора

С 1 мая вступает в силу новая система расчета утилизационного сбора, которая приведет к росту стоимости автомобилей в России, в том числе и на Кубани. Об этом сообщает «"КП"-Кубань» со ссылкой на экспертов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам экономиста Марии Ермиловой, повышение утильсбора может вызвать рост цен на автомобили в регионе на 10–15%, а по отдельным маркам — до 25%. Основные изменения затронут автомобили, ввозимые по схеме параллельного импорта, включая поставки через Беларусь и Киргизию. Для официально ввезенных автомобилей, прошедших таможенное оформление в РФ, влияние будет минимальным.

Новая система предполагает разделение машин на две категории: те, что внесены в перечень цен Минпромторга, и автомобили, которые отсутствуют в общем списке. В первом случае покупатель оплачивает базовый сбор и 50% от разницы между ценой автомобиля за рубежом и в России. Во втором — утильсбор умножается на три. При стоимости автомобиля в 3 млн руб. и официальной цене в 5 млн руб., сумма платежа может составить до 1,6 млн руб. В случае отсутствия модели в перечне — более 2 млн руб.

Специалисты отмечают, что рост цен может отразиться на доступности автомобилей, особенно с учетом того, что 50–70% машин приобретаются в кредит. Дополнительную нагрузку создаст и возможное удорожание кредитных продуктов.

По информации дилеров, с начала 2025 года в регионе наблюдалось снижение цен на автомобили в пределах 2–9%, однако с учетом новых правил эта тенденция может измениться. Наибольшим спросом на Кубани пользуются марки Lada, Chery, Haval, Geely и Changan.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае в два раза подорожало обслуживание машин. Средняя стоимость условного набора автосервисных работ, включающего регулировку развала-схождения, шиномонтаж и автомойку, достигла почти 4,4 тыс. руб.

Анна Гречко