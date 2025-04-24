Власти Ижевска не нашли подрядчиков на ремонт двух подземных переходов

Конкурсы по определению подрядчиков на разработку проектно-сметной документации (ПСД) и ремонт двух ижевских подземных переходов — рядом с УдГУ и у Русского драмтеатра — признали 24 апреля несостоявшимися. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. На проведение ремонта не было подано ни одной заявки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Техническое заключение, портал госзакупок Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Следующая фотография 1 / 2 Фото: Техническое заключение, портал госзакупок Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В начале апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что на корректировку ПСД и выполнение строительно-монтажных работ в рамках капремонта подземного перехода около УдГУ направят 27,7 млн руб. Его планируется благоустроить в 2025-2026 гг. в рамках комплексного обновления ул. Удмуртской по программе «от фасада до фасада».

Тогда же появилась госзакупка на разработку ПСД и выполнение строительно-монтажных работ в подземном переходе Советская—Максима Горького в центре Ижевска. На это планировалось направить 59,7 млн руб. Разработка ПСД и ремонт финансируются из средств городского бюджета и региональной субсидии. Контракт должны были исполнить до конца октября 2025-го.