На проект и капремонт перехода возле Драмтеатра в Ижевске направят 59 млн рублей

На разработку проектно-сметной документации (ПСД) и выполнение строительно-монтажных работ в подземном переходе Советская—Максима Горького в центре Ижевска направят 59,7 млн руб. Соответствующий проект опубликовали на портале госзакупок 7 апреля. ПСД и ремонтные работы финансируются из средств городского бюджета и региональной субсидии. Контракт должны исполнить до конца октября 2025-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Техническое заключение, портал госзакупок Фото: Техническое заключение, портал госзакупок

По техническому заключению, сейчас состояние подземного перехода оценивается как «ограниченно-работоспособное». К причинам дефектов и повреждений строительных конструкций среди прочего отнесли долгий период безремонтной эксплуатации и физический износ материалов. Внутри зафиксировали множество трещин и других повреждений.

В августе 2024-го удмуртское реготделение «Народного» фронта заявило об «устрашающем состоянии» указанного подземного перехода, необходимости провести капитальные ремонт и снести старые ларьки. На это представитель горадминистрации ответил, что «на сегодняшний день финансирование на данные цели отсутствует».

Подземный переход возле Русского драматического театра был построен в 1979 году. После того, как торговля на объекте была приостановлена, павильоны оказались заброшены. Сейчас подземный переход находится в разбитом состоянии и разрисован граффити.

В апреле 2025-го «Ъ-Удмуртия» писал, что на корректировку ПСД и выполнение строительно-монтажных работ в рамках капремонта подземного перехода около УдГУ направят 27,7 млн руб. Его планируется благоустроить в 2025-2026 гг. в рамках комплексного обновления ул. Удмуртской по программе «от фасада до фасада»