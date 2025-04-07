На корректировку проекта и ремонт подземного перехода возле УдГУ направят 27 млн

На корректировку проектно-сметной документации (ПСД) и выполнение строительно-монтажных работ в рамках капремонта подземного перехода около УдГУ направят 27,7 млн руб. Соответствующий конкурс опубликовали на портале госзакупок 7 апреля. Подрядчика определят 29 апреля. Указанные работы должны выполнить до конца октября 2025-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В январе 2025-го «Ъ-Удмуртия» писал, что Арбитражный суд Вологодской области принял решение взыскать 6,1 млн руб. со строительной компании из Казани «Марстрой», сорвавшей капремонт подземного перехода около УдГУ.

Контракт был разорван в августе 2023-го. Среди нарушения сроков работ назывались «пьянство рабочих» и невозможность закупить необходимые ограждения. С того момента подземный переход около УдГУ так и не был отремонтирован. Его планируется благоустроить в 2025-2026 гг. в рамках комплексного обновления ул. Удмуртской по программе «от фасада до фасада».