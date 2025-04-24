Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский продолжает рассказывать о новинках Шанхайского автосалона.

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Любая автомобильная выставка — это не только новые модели, но и новые тенденции, по которым можно судить о том, куда будет развиваться та или иная компания, а то и вся отрасль. Проходящий сейчас в Шанхае автосалон не исключение, И главные автомобили здесь, конечно же, электрические. Однако не потому, что весь мир уверенной поступью идет в сторону машин на батарейках — в правильности этого пути последнее время многие сомневаются. Просто в Китае запрещен выпуск не электрифицированных автомобилей, поэтому все новые машины — это либо гибриды, либо электрокары.

Тем удивительнее было видеть на стенде концерна Great Wall Motor новый бензиновый V8 рабочим объемом 4 л. Такого никто другой не только в Китае не выпускает, даже в Европе многоцилиндровые двигатели большого объема сегодня редкость. Точные характеристики мотора пока не сообщаются, но представители GWM сказали, что это будет порядка 500 л.с. мощности и 800 Нм крутящего момента. Очень возможно, что этот V8 появится и на российском рынке под капотом флагманского внедорожника Tank 700.

Можно было видеть на салоне и обновленный популярный в России Tank 300. В том числе дизельную версию, а также сверхвнедорожную версию с двумя мостами в подвеске. Этот автомобиль катал желающих по крутой лестнице прямо на стенде.

Еще один аттракцион — новые кресла в минивэне Wey 80. Они не только снабжены разработанной совместно с NASA «нулевой гравитацией», позволяющей полулежать как бы в невесомости, но и способны высадить пассажира с ограниченными возможностями прямо на асфальт: нажимаешь пульт, кресло поворачивается, выезжает из дверного проема и опускается вниз.

Вообще на стенде Great Wall Motor было видно, что концерн — это настоящая империя, в которой чего только нет. Например, на выставке был представлен мотоцикл Souo. Это огромный круизер с восьмицилиндровым оппозитным мотором, развивающим 154 л.с. Как сообщил представитель компании, появление этого мотоцикла на российском рынке — вопрос времени.

Дмитрий Гронский