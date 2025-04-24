На ремонт инженерных сетей в Нижнекамском районе выделили 900 млн рублей

На программу модернизации коммунальной инфраструктуры в 2025 году в Нижнекамском районе Татарстана выделили 900 млн руб. Об этом сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин в ходе внеочередной сессии Совета района и Нижнекамского городского Совета, на которой бывший глава района Рамиль Муллин был отправлен в отставку.

В декабре 2024 года Правительство Татарстана приняло решение в дополнение к федеральной программе запустить новую программу модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры на 10 млрд руб.

В октябре 2024 года отопительный сезон в 12 домах Нижнекамска начался на 12 дней позже запланированного. «Татэнерго» объяснило задержку подачи тепла плохим состоянием инженерных сетей. Гендиректор компании Раузил Хазиев сообщил, что на реконструкцию сетей необходимо выделить около 16 млрд руб.

Диана Соловьёва