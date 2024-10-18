«Зима для нижнекамцев будет сложной»

В Нижнекамске для 12 домов отопительный период начался на 12 дней позже. С 1 октября официальным поставщиком тепла в городе стало «Татэнерго». В компании объясняют задержку высоким износом теплосетей. На реконструкцию инфраструктуры, по оценкам «Татэнерго», необходимо 16 млрд руб. В исполкоме ситуацию объясняют недостаточностью тарифа и особенностью города, который «строился очень быстро». Решение проблемы в «Татэнерго» видят в создании федеральной программы. В Госдуме пояснили, что у региональных властей есть инструменты для организации модернизации сетей, а в ближайшее время появится новый нацпроект, направленный на это же.

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Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Панорама Нижнекамска

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

C начала отопительного сезона (7 октября) и до 18 октября отопление не могли подключить в 12 домах Нижнекамска. «Знаю ситуацию в городе, на постоянной связи с «Татэнерго» и управляющими компаниями, регулярно выезжаю на сложные объекты — ситуация с трубами сложная, это настоящая проверка на прочность всех нас»,— прокомментировал ситуацию с отоплением глава Нижнекамского муниципального района.

Причину задержки подключения в «Татэнерго» объяснили плохим состоянием теплосетей. По оценке генерального директора компании Раузила Хазиева, на их реконструкцию необходимо потратить примерно 16 млрд руб.

«Татэнерго» стало официальным поставщиком тепла в Нижнекамске 1 октября 2024 года. На баланс компания приняла 600 км сетей. Передача теплосетей госкомпании произошла из-за высокого износа отопительной инфраструктуры в городе. На заседании совета директоров «Татэнерго» в мае Раузил Хазиев рассказал, что общий износ тепловых сетей города по итогам 2023 года достиг 71%, повреждаемость трубопроводов растёт, и почти 70% труб старше 25 лет. По его словам, эксплуатировать инфраструктуру можно будет ближайшие пять лет: «Дальше сети не выдержат».

До «Татэнерго» транспортировкой тепловой энергии, воды и многим другим в Нижнекамске занималось АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (АО «ВК и ЭХ»). По словам господина Хазиева, переход инфраструктуры в руки «Татэнерго» обсуждался сначала с администрацией Нижнекамского района и АО «ВК и ЭХ». АО хотело бизнес продать, но «Татэнерго» было категорически против — компания была готова забрать имущество в счет долгов. По словам господина Хазиева, их накопилось порядка 200 млн руб.

На пресс-конференции 16 октября он рассказал, что планировал принять имущество через год — в 2025 году, однако в личной беседе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым ему «жестко» ответили «нет». Еще на майском заседании совета директоров компании председатель правительства Татарстана Алексей Песошин постановил имущество принять в 2024 году.

На пресс-конференции в «Татэнерго» Раузил Хазиев рассказал журналистам, что после постановления Алексея Песошина было решено принимать участки сети на баланс только после ремонта. Летом удалось поменять 18 км магистральных сетей — в основном это сети до ЦТП (центральный тепловой пункт.— «Ъ Волга-Урал»). Такой выбор был сделан, чтобы в случае аварии под отключение попадали не целые районы, а отдельные дома. Эта зима для нижнекамцев «будет сложной», признал гендиректор.

За состояние инфраструктуры, считает господин Хазиев, ответственен в том числе, исполком Нижнекамска: «Не в обиду будет сказано, но там шикарные тротуары, могли бы и на сети потратить».

В исполкоме Нижнекамска причину плохого состояния сетей объясняют недостаточностью тарифа. «На замену коммуникаций и инженерной инфраструктуры в последнее десятилетие было вложено недостаточное количество средств»,— ответили в пресс-службе исполкома города.

«Особенность нашего города, что он строился очень быстро, и из-за этого сети выходят из строя большими участками»,— пояснили в исполкоме.

До 1 ноября компания должна получить паспорт готовности теплосетей в Нижнекамске, его выдают два органа: Ростехнадзор и муниципалитет. Для получения паспорта, по словам гендиректора, в городе работают люди со всех городов и филиалов республики. «Я очень надеюсь, что мы паспорт получим. Если же нет, то вопрос: а как в прошлом году выдавали, когда не было замены сетей?» — возмутился генеральный директор.

Решение повсеместной проблемы гендиректор «Татэнерго» видит в создании федеральной программы, которая будет нацелена на реконструкцию сетей.

Председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в беседе «Ъ Волга-Урал» отметил, что у региональных властей есть все необходимые инструменты для создания программ модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе сетей, — начиная от концессионных соглашений и заканчивая возможностью использовать инфраструктурные бюджетные кредиты.

Решения и меры поддержки по замене труб, по словам депутата, будут предложены в формирующемся нацпроекте «Инфраструктура для жизни» в «самое ближайшее время».

АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (АО «ВК и ЭХ»). Генеральным директором в компании выступает Ильдар Нуртдинов. Учредителем выступила ликвидированная компания частная компания КУПВК и Эх. АО ведет деятельность на территории Нижнекамска. Основной вид деятельности АО «ВК и ЭХ», согласно данным ресурса rusprofile.ru, забор, очистка и распределение воды. После передачи теплосетей «Татэнерго», компания продолжает заниматься снабжением и забором воды. За 2023 год выручка компании достигла 1,9 млрд руб., а убыток достиг — 162 млн руб.

АО «Татэнерго» учреждено в 1999 году. Крупнейший производитель и поставщик электроэнергии и тепловой энергии в Республике Татарстан. Учредитель АО «ТАТЭНЕРГО» — АО «Связьинвестнефтехим», учредителем которой является Республика Татарстан. Согласно данным сайта rusprofile.ru, выручка «Татэнерго» по итогам 2023 года составила 54 млрд руб., прибыль — 4,3 млрд руб.

Зарина Акбирова