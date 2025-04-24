ВСУ за сутки лишились 150 солдат в Курской области

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины потеряли на курском направлении порядка 150 военнослужащих. Как сообщили в Минобороны РФ, также были уничтожены 11 пунктов управления БПЛА, десять автомобилей, два склада боеприпасов, два миномета, боевая бронированная машина, артиллерийское орудие, пусковая установка РСЗО.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, в ходе которого поразили формирования трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ в районах населенных курских пунктов Горналь и Олешня.

В общий состав потерь Украины на курском направлении вошли порядка 75 860 военнослужащих, 2 775 автомобилей, 2 285 боевых бронированных машин, 643 самоходные артиллерийские установки и орудия полевой артиллерии, 412 танков, 337 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 130 станций РЭБ, 63 пусковые установки РСЗО, 58 единиц инженерной и другой техники, 29 пусковых установок ЗРК, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 16 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 12 РЛС ПВО, десять транспортно-заряжающих машин, зенитная самоходная установка, командно-штабная машина.

Боевые действия в Курской области начались 6 августа. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального масштаба. По данным СКР, с того момента в области погиб как минимум 191 мирный житель, еще 372 пострадали, в том числе 17 детей. ВСУ за предыдущие сутки лишились около 170 военнослужащих.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова