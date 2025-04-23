ВСУ за сутки потеряли более 170 военных на курском направлении

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины потеряли более 170 солдат на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уничтожены боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, два миномета, шесть автомобилей, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, БПЛА и артиллерией поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великие Будки, Водолаги, Камышанка, Кучеровка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области Украины.

В общий состав потерь ВСУ на курском направлении вошли до 75 710 военнослужащих, 2 765 автомобилей, 2 284 боевые бронированные машины, 642 самоходные артиллерийские установки и орудия полевой артиллерии, 412 танков, 337 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 130 станций РЭБ, 62 пусковые установки РСЗО, 58 единиц инженерной и другой техники, 29 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 16 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 12 РЛС ПВО, десять транспортно-заряжающих машин, зенитная самоходная установка и командно-штабная машина.

За предыдущие сутки ВСУ потеряли на курском направлении около 160 военнослужащих. Выведены из строя боевая бронированная машина, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Анна Швечикова