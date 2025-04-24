В Курской области с начала вторжения ВСУ погиб 191 человек

С августа 2024 года в результате вторжения ВСУ в Курской области погиб 191 мирный житель, еще 372 пострадали, в том числе 17 детей. Об этом сообщили в СКР по итогам оперативного совещания главы ведомства Александра Бастрыкина в Курске.

Следователи возбудили 175 уголовных дел в отношении 290 пленных военнослужащих ВСУ. Материалы по 41 из них в отношении 98 человек уже рассмотрены судом. Признаны потерпевшими и допрошены порядка 49 тыс. человек.

Осмотрено 15 населенных пунктов на предмет ущерба объектам гражданской инфраструктуры и имуществу местных жителей. Эта работа продолжается.

Боевые действия в Курской области начались 6 августа 2024 года. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального масштаба. 15 марта власти региона запретили въезд в 122 населенных пункта для работы саперов, обследующих их на предмет взрывоопасных предметов. По данным на 23 апреля, потери ВСУ на курском направлении превысили 75 тыс. человек.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова