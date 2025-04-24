Кремль: Россия не ведет предметных разговоров о поставках газа в Европу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к переговорам о поставках газа в Европу, однако пока вторая сторона не проявляет такого желания.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Если покупатели будут проявлять заинтересованность, если будет работать транзитный маршрут, то, конечно же, продавец будет готов это все обсуждать. Никто ничего не отрицает и не отвергает»,— сказал пресс-секретарь журналистам.
Он отметил, что поставки газа являются «коммерческой историей», которая требует наличия определенного покупателя и продавца.
Накануне Reuters писало, что Еврокомиссия может наложить эмбарго, то есть полный запрет, на импорт российского сжиженного природного газа в страны ЕС. Такая мера может стать частью 17-го пакета санкций против РФ. Его ЕС планирует принять в мае.
Подробнее — в материале «Европа не ищет одобрения».