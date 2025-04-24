«Газпром нефть» нашла новые залежи нефти на Луговом месторождении в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) на Луговом месторождении «Газпром нефть» обнаружила крупную залежь нефти, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-Служба «Газпром нефти» Фото: Пресс-Служба «Газпром нефти»

Первая пробуренная скважина получила приток углеводородов в 400 тонн в сутки, что значительно выше средних показателей по отрасли. Найденные запасы содержат высококачественную безводную нефть с низким содержанием примесей. Геологические запасы оцениваются более чем в 3 млн тонн. «Открытие новой залежи с высококачественной безводной нефтью подтверждает долгосрочные перспективы наших активов в ХМАО-Югре»,— отметил начальник департамента по добыче «Газпром нефти» Сергей Доктор.

Для разработки залежи построена многозабойная горизонтальная скважина — этот метод бурения повышает объемы добычи при минимальном количестве скважин и снижает затраты. Планируется построить еще 13 скважин до конца 2025 года.

Луговое месторождение находится в Нижневартовском районе. Его открыли в 1987 году, и ежегодно оно приносит около 150 тыс. тонн нефти совместному предприятию «Газпром нефти» и «Роснефти» — «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Ранее глава Югры Руслан Кухарук заявил, что по итогам прошлого года в регионе зафиксировано снижение добычи в нефтяной промышленности на фоне квот ОПЕК+ и санкционного давления. При этом объем инвестиций в основной капитал ХМАО вырос на 3,8% и превысил 1,7 трлн руб., 85% из которых обеспечила как раз нефтяная отрасль.

Ирина Пичурина