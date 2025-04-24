Губернатор ХМАО заявил о снижении добычи нефти на фоне квот ОПЕК+ и санкций

Глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) Руслан Кухарук заявил, что по итогам прошлого года зафиксировано снижение добычи в нефтяной промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кухарук

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Руслан Кухарук

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В нефтяной промышленности наблюдалось снижение добычи на фоне квот ОПЕК+ и санкционного давления. В прошлом году приняли важное решение о поддержке отрасли через налоговый инвестиционный вычет. Югра добилась 90% импортозамещения технологий освоения трудноизвлекаемых запасов. С учетом колоссального потенциала ТРИЗов (трудноизвлекаемых запасов. — "Ъ-Урал") задача их вовлечения в экономически рентабельное освоение имеет первостепенное значение для обеспечения устойчивости не только топливно-энергетического комплекса, но и всей экономики страны»,— заявил губернатор на заседании окружной думы.

В то же время господин Кухарук рассказал, что экономика региона продемонстрировала устойчивость. Так, объем инвестиций в основной капитал вырос на 3,8% и превысил 1,7 трлн руб., 85% из которых обеспечила как раз нефтяная отрасль.

Мария Игнатова