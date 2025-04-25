Краевые власти учредили Ресурсный центр добровольчества и благотворительности

На этой неделе была зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр добровольчества и благотворительности Пермского края» (АНО «РЦДИБ ПК»).

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Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», директором АНО была назначена Алина Ювакаева, имеющая большой опыт работы в управлении некоммерческими проектами и организации добровольческой деятельности в Пермском крае.

Как пояснили Ъ-Прикамье» в пресс-службе правительства, основная цель новой организации — создание благоприятных условий для развития добровольчества (волонтерства) и благотворительности в регионе. Ресурсный центр будет оказывать информационную, консультационную и методическую поддержку участникам волонтерского и благотворительного движения, а также способствовать развитию инфраструктуры для их деятельности.