Кухарук: дефицит кадров в Югре может составить до 43 тыс. человек ежегодно

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО — Югра) ожидает ежегодный дефицит кадров от 39 тыс. до 43 тыс. человек до 2030 года, несмотря на низкий уровень безработицы. Об этом заявил губернатор Югры Руслан Кухарук в отчете о деятельности правительства за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Численность занятых в регионе составляет 1 млн 116 тыс. человек, а безработица — 0,22%, что почти вдвое ниже среднего по стране. Эти показатели дают округу третье место в России по уровню занятости. Однако, по словам Руслана Кухарука, Югра сталкивается с серьезным кадровым дефицитом. Губернатор отметил, что прогнозируемая потребность в кадрах до 2029 года уже сформирована. Основной спрос на новых сотрудников будет в сферах добычи полезных ископаемых, торговли, образования, здравоохранения, транспорта, строительства и государственного управления.

На этом же заседании он заявил, что средняя зарплата в ХМАО по итогам 2024 года составила 124 тыс. руб.

Мария Игнатова