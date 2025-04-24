Руслан Кухарук: средняя зарплата в ХМАО составила 124 тыс. рублей

По данным Росстата средняя заработная плата в Ханты-Мансийском округе (ХМАО — Югра) в прошлом году составила 124 тыс. руб., сообщил на заседании окружной думы губернатор Руслан Кухарук.

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«Среднедушевой доход населения составил почти 83 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата в реальном выражении, то есть с учетом инфляции увеличилась на 7,6% относительно предыдущего периода и составила 124 тыс. руб.»,— сообщил Руслан Кухарук.

Безработица в регионе вдвое ниже общероссийского уровня. «Однако Югра, как и другие регионы, сталкивается с кадровым дефицитом. Заявленная работодателями на 1 апреля потребность в работниках составила более 18 тыс. свободных рабочих мест. В органах службы занятости зарегистрировано только 2,2 тыс. человек»,— рассказал господин Кухарук.

Мария Игнатова