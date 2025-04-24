Экс-главу липецкого сельского поселения осудили за незаконную продажу 370 га

Тербунский райсуд Липецкой области признал экс-главу сельского поселения в Долгоруковском районе виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также осужденному нельзя два года занимать ряд должностей на госслужбе. Об этом сообщили в региональном СКР.

По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о бывшем главе Меньшеколодезского сельсовета Анатолии Алехине. Согласно Rusprofile.ru, он руководил сельсоветом с марта 2010 года по январь 2025-го.

Как установил суд, осужденный продал юрлицу два участка сельхозназначения площадью свыше 370 га по заведомо заниженной стоимости. В результате бюджету сельского поселения был причинен ущерб в размере 11 млн руб.

В декабре 2024 года региональный СКР завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы Долгоруковского района Юрия Сараева, обвиняемого в пяти эпизодах превышения должностных полномочий (ч. 2, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, он сдал в аренду и продал земли сельхозназначения общей площадью 450 га по заниженной стоимости. В результате бюджету сельского поселения был причинен ущерб на 13 млн руб. О вынесении приговора пока не сообщалось.

Алина Морозова