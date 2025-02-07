Глава липецкого сельского поселения ответит в суде за незаконную продажу 370 га

Управление СКР по Липецкой области завершило расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении главы одного из сельских поселений Долгоруковского района. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Об этом сообщили в СКР.

В ведомстве не назвали имя фигуранта. По данным источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о бывшем главе Меньшеколодезского сельсовета Анатолии Алехине. Согласно Rusprofile.ru, он руководил сельсоветом с марта 2010 года по январь 2025-го. С 20 января его должность в статусе «и.о» занимает Татьяна Ливенцева.

По данным следствия, обвиняемый продал юрлицу два участка сельхозназначения площадью более 370 га по заведомо заниженной стоимости. В результате его действий бюджету сельского поселения причинен ущерб на сумму более 11 млн руб.

В декабре прошлого года региональный СКР завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы Долгоруковского сельского поселения Юрия Сараева, обвиняемого в пяти эпизодах превышения должностных полномочий (ч. 2, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, он сдал в аренду и продал земли сельхозназначения общей площадью 450 га по заниженной стоимости. В результате бюджету сельского поселения был причинен ущерб в 13 млн руб.

Анастасия Колпачева