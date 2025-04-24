Генсек ОДКБ: переходный период в мире создает риск третьей мировой войны

Фактор ядерного оружия и относительно универсальный механизм военной эскалации автоматически придают возможной третьей мировой войне тотальный характер. Об этом заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов на международной научно-практической конференции «Вклад народов государств—членов ОДКБ в Победу в Великой Отечественной войне» в Центральном музее вооруженных сил РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имангали Тасмагамбетов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Имангали Тасмагамбетов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Наш священный долг и обязанность — бороться за сохранение нашей исторической памяти, противодействовать любым поползновениям исказить события тех лет, принизить значение великого подвига советского народа»,— сказал генсек ОДКБ (цитата по ТАСС).

По его мнению, на современном «крайне сложном» этапе сохранение исторической памяти и передача традиций культуры являются не только долгом, но и способом преодоления вызовов и отражения общих угроз безопасности для стран—членов ОДКБ. Господин Тасмагамбетов добавил, что организация выступает достойной наследницей тех традиций, которые помогли народам СССР одержать победу в Великой Отечественной войне.

В ОДКБ входят шесть стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Таджикистан и Киргизия. Численность миротворческих сил на 2022 год составляло 3600 человек. Организация существует с 1994 года.

Екатерина Отрашкевич